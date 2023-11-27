В Тюмени мошенники обманули женщину на 5,3 млн рублей, предложив стать инвестором

За прошедшую неделю в Тюмени 69 человек стали жертвами мошенников. Общая сумма ущерба, нанесенного аферистами, превысила 26 миллионов рублей. Больше всех потеряла одна из жительниц города: мошенники украли 5,3 миллиона рублей.
Несмотря на предупреждения и регулярные информационные кампании, жители региона продолжают становиться жертвами мошеннических схем. Один из случаев: женщина из Тюмени, которая в течение месяца переводила деньги мошенникам, предложившими сделать ее инвестором на виртуальной бирже, сообщает karelinform.ru.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело, прокуратура Калининского округа Тюмени ведет контроль за ходом следствия.
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