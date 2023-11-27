ФСБ опубликовала видео с женщиной, склонявшей российских военных на сторону ВС Украины

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

ФСБ показала оперативное видео с жительницей Самары, задержанной по подозрению в госизмене. Запись публикует ТАСС. На кадрах видно, как бойцы спецназа осуществляют задержание женщины на улице. Она находится под стражей, имея наручники на руках с татуировками. Во время допроса женщина сидит на месте. Затем она перевозится в клетку под конвоем.

Ранее 27 ноября ФСБ сообщила о пресечении деятельности жительницы России, которая пыталась склонить военнослужащих ВС РФ на сторону противника. Через использование аргументов из интернета, она убеждала солдат, участвующих в специальной военной операции, присоединиться к ВС Украины. В отношении неё было возбуждено дело по статье 275 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Госизмена".