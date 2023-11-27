ФСБ показала оперативное видео с жительницей Самары, задержанной по подозрению в госизмене. Запись публикует ТАСС. На кадрах видно, как бойцы спецназа осуществляют задержание женщины на улице. Она находится под стражей, имея наручники на руках с татуировками. Во время допроса женщина сидит на месте. Затем она перевозится в клетку под конвоем.
Ранее 27 ноября ФСБ сообщила о пресечении деятельности жительницы России, которая пыталась склонить военнослужащих ВС РФ на сторону противника. Через использование аргументов из интернета, она убеждала солдат, участвующих в специальной военной операции, присоединиться к ВС Украины. В отношении неё было возбуждено дело по статье 275 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Госизмена".
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.