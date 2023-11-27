Через 24 года на свободу вышел известный российский киллер Олег Пронин

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Через 24 года из тюрьмы был выпущен Олег Пронин, известный своим участием в Ореховской ОПГ и названный прозвищем "Аль Капоне". Его освобождение произошло вскоре после выхода на свободу другого известного киллера Александра Пустовалова (Саши Солдата).

Фото: Фото: ГСУ СК России

В начале 1990-х годов Пронин приехал в Москву из Кемерово и стал заниматься рэкетом, а затем присоединился к группировке, позднее объединившейся с Ореховской ОПГ. "Аль Капоне" считается виновным в 22 убийствах и 11 покушениях, пишет "Лента.ру".

В 1998 году Пронин убил старшего следователя прокуратуры Юрия Керезя, что привело к разгрому Ореховской ОПГ со стороны правоохранительных органов.

Опер спецотдела: в России сейчас 30 действующих маньяков