В Петербурге уборщица попросилась переночевать, ограбила пенсионерку и заставила её принять таблетки

1:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

26 ноября жительница Выборгского района Петербурга вызвала полицию и рассказала, что произошёл разбой в её квартире. Вечером предыдущего дня к ней пришла знакомая и попросила остановиться на ночь. Хозяйка согласилась, так как раньше они уже общались, и женщина помогала ей с уборкой. Однако около двух часов ночи гостья разбудила пенсионерку вместе с мужчиной, который вытащил нож. Под угрозой оружия пенсионерка вынуждена была отдать свои деньги — 340 тысяч рублей, банковские карты с пин-кодами, планшет и два мобильных телефона. Затем гостья заставила её принять таблетки, после чего хозяйка квартиры потеряла сознание.

Фото: openverse by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0.

После изучения видеозаписей с камер наблюдения в здании, расположенном по адресу проспект Пролетарской Победы, полиция задержала двух приезжих из Узбекистана — 51-летнюю женщину и её 25-летнего сына. Известно, что мужчина находится в федеральном розыске, в своей родной стране обвиняется в вымогательстве и подделке документов, пишет "Фонтанка".

В отношении задержанных составлены административные протоколы, связанные с нарушением правил пребывания на территории Российской Федерации. Кроме того, начато уголовное расследование по факту разбоя. У похищенной у жительницы Петербурга похищенное уже удалось изъять.