Тюменские органы опеки приняли меры в связи с видеороликами блогера Сулеймана Полищука, который демонстрировал кормление новорожденного грудью и отрезание плаценты перед камерой. В ответ на официальный запрос Управления социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района, ребенок по имени Иисус остается в семье, но под постоянным наблюдением городских служб.
"В ответ на ваш запрос о проверке действий Сулеймана Полищука в отношении его новорожденного ребенка сообщаю, что семья находится под контролем всех ведомств системы профилактики. Родители сотрудничают со специалистами и выполняют все предписания", — сообщила руководитель управления Наталья Нестерова.
Видеоролики Полищука вызвали серьезное беспокойство среди тюменцев, считающих, что ребенок находится в опасности из-за странного поведения отца. Сам блогер утверждает, что его сын, названный Иисусом, получит миллиард долларов к 18 годам.
Под обращение Александра Бастрыкина, главы Следственного комитета, вызванный интерес к сомнительным видеоматериалам, Полищук опубликовал видео, на котором он бежит по улице без верхней одежды.
Ранее Сулеймана, 39-летнего блогера, звали Александром. Он русский, который принял ислам, сообщает Megatyumen.ru.
Символ мог появиться между апрелем и августом 2023 года.