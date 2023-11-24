Органы опеки отреагировали на видео с ребёнком треш-блогера Сулеймана Полищука

1:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор

Тюменские органы опеки приняли меры в связи с видеороликами блогера Сулеймана Полищука, который демонстрировал кормление новорожденного грудью и отрезание плаценты перед камерой. В ответ на официальный запрос Управления социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района, ребенок по имени Иисус остается в семье, но под постоянным наблюдением городских служб.

Фото: Страница VK by Сулейман Полищук

"В ответ на ваш запрос о проверке действий Сулеймана Полищука в отношении его новорожденного ребенка сообщаю, что семья находится под контролем всех ведомств системы профилактики. Родители сотрудничают со специалистами и выполняют все предписания", — сообщила руководитель управления Наталья Нестерова.

Видеоролики Полищука вызвали серьезное беспокойство среди тюменцев, считающих, что ребенок находится в опасности из-за странного поведения отца. Сам блогер утверждает, что его сын, названный Иисусом, получит миллиард долларов к 18 годам.

Под обращение Александра Бастрыкина, главы Следственного комитета, вызванный интерес к сомнительным видеоматериалам, Полищук опубликовал видео, на котором он бежит по улице без верхней одежды.

Ранее Сулеймана, 39-летнего блогера, звали Александром. Он русский, который принял ислам, сообщает Megatyumen.ru.