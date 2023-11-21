В Абакане в трамплинном центре "Экстрим" на улице Советской маленький мальчик, выпрыгивая на трамплинах, случайно упал в двухметровую яму. В этот момент сотрудники отказались прийти на помощь с извлечением ребенка, несмотря на то, что его сдавливало надувающимся аттракционом. В результате судебного решения опасное место было закрыто для посещения.
Инцидент произошел в начале августа текущего года. Тогда мать пострадавшего мальчика подала жалобу, утверждая, что администратор трамплинного центра отказал в помощи и не предпринял никаких мер. Кроме того, считается, что руководитель трамплинного центра "Экстрим", ИП Девяшина Ю. И., не рассмотрел жалобу от матери, сообщает newkhakasiya.online.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.