В батутном центре ребенок провалился в двухметровую дыру

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Абакане в трамплинном центре "Экстрим" на улице Советской маленький мальчик, выпрыгивая на трамплинах, случайно упал в двухметровую яму. В этот момент сотрудники отказались прийти на помощь с извлечением ребенка, несмотря на то, что его сдавливало надувающимся аттракционом. В результате судебного решения опасное место было закрыто для посещения.

Фото: "Children at school" by Lupuca is licensed under CC BY-SA 2.0.

Инцидент произошел в начале августа текущего года. Тогда мать пострадавшего мальчика подала жалобу, утверждая, что администратор трамплинного центра отказал в помощи и не предпринял никаких мер. Кроме того, считается, что руководитель трамплинного центра "Экстрим", ИП Девяшина Ю. И., не рассмотрел жалобу от матери, сообщает newkhakasiya.online.