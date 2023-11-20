В Китае неизвестная женщина поцеловала мужчину за завтраком без спроса

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Сямынь, Китай, женщина вызвала скандал в сети, поцеловав мужчину, завтракавшего в кафе. Посетитель заведения обратился в полицию, поднимая вопрос о возможном сексуальном насилии.

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"Женщина вошла в заведение рано утром, подошла к мужчине за столом, положила руку на его плечо и поцеловала его. Этот неожиданный инцидент вызвал много споров в сети", — сообщает The Thaiger.

Посетитель, сидевший лицом к стене, изначально подумал, что его коснулся кто-то из коллег, но обнаружил, что это сделала незнакомая женщина. Полиция предполагает, что у женщины могут быть проблемы с психическим здоровьем.

Сообщество в сети поделилось различными точками зрения: многие осудили действия женщины, рассматривая их как сексуальное насилие, и высказали мнение о необходимости ее привлечения к ответственност

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