Атака БПЛА в Электростали: пострадавших нет

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ночь на 20 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО в Электростали сбили беспилотник, летевший на столицу. Он отметил, что, по предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений. В оборонном ведомстве РФ, что попытка киевского режима совершить теракт с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории столицы и области была пресечена 19 ноября в 23.20.

Фото: https://worlddefencenews.blogspot.com/2022/07/rheinmetall-showcases-luna-next.html?view=snapshot

"Как вам известно, силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет", - отметила Волкова в своем официальном TГ-канале.

По ее словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося уточняются.