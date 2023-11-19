Собянин заявил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву

0:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался об отражении атаки беспилотника, который летел на Москву.

Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0

Собянин рассказал, что система ПВО сбила БПЛА в Электростали. Глава Москвы отметил, что беспилотник направлялся атаковать столицу.

Мэр отметил, что, по предварительным данным, на месте крушения беспилотника разрушений и пострадавших не обнаружено. В зоне падения обломков БПЛА работают экстренные службы.