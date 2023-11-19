Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался об отражении атаки беспилотника, который летел на Москву.
Собянин рассказал, что система ПВО сбила БПЛА в Электростали. Глава Москвы отметил, что беспилотник направлялся атаковать столицу.
Мэр отметил, что, по предварительным данным, на месте крушения беспилотника разрушений и пострадавших не обнаружено. В зоне падения обломков БПЛА работают экстренные службы.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.