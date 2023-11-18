В Запорожской области рассказали об ударе украинской армии по Каменке-Днепровской из "Града"

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По населённому пункту Каменка-Днепровская в Запорожской области украинские военные ударили из РСЗО "Град". Такую информацию обнародовал глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

"Сегодня около 12:20 нацисты нанесли серию ударов из РСЗО "Град" по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области", — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Представитель администрации региона добавил, что удар ВСУ пришёлся по домам мирных жителей, расположенных на улицах Ёжикова и Усачёва Каменки-Днепровской.

Рогов отметил, что удар разрушил как минимум три частных жилых дома, уточнив, что данные относительно других разрушений или пострадавших пока отсутствуют.