По населённому пункту Каменка-Днепровская в Запорожской области украинские военные ударили из РСЗО "Град". Такую информацию обнародовал глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.