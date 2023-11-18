По населённому пункту Каменка-Днепровская в Запорожской области украинские военные ударили из РСЗО "Град". Такую информацию обнародовал глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Сегодня около 12:20 нацисты нанесли серию ударов из РСЗО "Град" по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области", — написал Рогов в своём Telegram-канале.
Представитель администрации региона добавил, что удар ВСУ пришёлся по домам мирных жителей, расположенных на улицах Ёжикова и Усачёва Каменки-Днепровской.
Рогов отметил, что удар разрушил как минимум три частных жилых дома, уточнив, что данные относительно других разрушений или пострадавших пока отсутствуют.
Российский актёр и режиссёр Никита Михалков высказал своё разочарование по поводу увольнения актрисы Олеси Железняк из телевизионного сериала.