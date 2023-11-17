К обрушению пятиэтажки в Астрахани привёл снос несущей стены в одной из квартир, сообщило в пятницу РИА Новости со ссылкой на областное управление СК России.
Ранее эта версия уже озвучивалась как предварительная, после того как в злополучной квартире нашли мешки со стройматериалами и другие следы ремонта.
"По предварительным данным, в квартире во время ремонта снесли несущую стену", — подтвердил собеседник агентства.
В четверг вечером рухнули два подъезда пятиэтажки на Вокзальной площади в Астрахани. Одна женщина погибла, несколько человек числятся пропавшими без вести. Большинство жильцов успели эвакуироваться.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В пресс-службе МГИМО объяснили, почему профессор Юрий Кобаладзе лишился должности после встречи студентов с Иваном Ургантом.