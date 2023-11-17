Названа предварительная причина обрушения пятиэтажки в Астрахани

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор

К обрушению пятиэтажки в Астрахани привёл снос несущей стены в одной из квартир, сообщило в пятницу РИА Новости со ссылкой на областное управление СК России.

Фото: Telegram губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина

Ранее эта версия уже озвучивалась как предварительная, после того как в злополучной квартире нашли мешки со стройматериалами и другие следы ремонта.

"По предварительным данным, в квартире во время ремонта снесли несущую стену", — подтвердил собеседник агентства.

В четверг вечером рухнули два подъезда пятиэтажки на Вокзальной площади в Астрахани. Одна женщина погибла, несколько человек числятся пропавшими без вести. Большинство жильцов успели эвакуироваться.

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