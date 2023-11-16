Заместитель декана факультета международной журналистики, профессор Юрий Кобаладзе отказался как-то комментировать факт своего увольнения из МГИМО МИД России.
Кабаладзе не стал говорить, связана ли как-то организация им встречи телеведущего Ивана Урганта со студентами с его отставкой.
В своём ответе на соответствующий вопрос журналиста профессор был максимально краток.
"No comments", — сказал Кобаладзе, которого цитирует Газета.Ru.
При этом Кобаладзе ничего не сказал о том, захотел ли уйти в отставку сам, и не жалеет ли о том, что решил сделать своим гостем Урганта.
Ранее в МГИМО подтвердили увольнение профессора, утверждая, что сделал он это по собственному желанию.
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Из МГИМО уволили уважаемого профессора за то, что он организовал встречу Ивана Урганта со студентами.