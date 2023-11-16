Уволенный после встречи с Ургантом профессор МГИМО отказался комментировать произошедшее

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Заместитель декана факультета международной журналистики, профессор Юрий Кобаладзе отказался как-то комментировать факт своего увольнения из МГИМО МИД России.

Фото: Википедия

Кабаладзе не стал говорить, связана ли как-то организация им встречи телеведущего Ивана Урганта со студентами с его отставкой.

В своём ответе на соответствующий вопрос журналиста профессор был максимально краток.

"No comments", — сказал Кобаладзе, которого цитирует Газета.Ru.

При этом Кобаладзе ничего не сказал о том, захотел ли уйти в отставку сам, и не жалеет ли о том, что решил сделать своим гостем Урганта.

Ранее в МГИМО подтвердили увольнение профессора, утверждая, что сделал он это по собственному желанию.

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