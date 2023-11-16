В МГИМО рассказали о причинах увольнения профессора Колабадзе после встречи студентов с Ургантом

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В пресс-службе МГИМО объяснили, почему профессор Юрий Кобаладзе лишился должности после встречи студентов с Иваном Ургантом.

Фото: prt scr youtube.com/grishaurgant

Замдекана факультета международной журналистики МГИМО Юрий Кобаладзе уволен после организации встречи студентов с Иваном Ургантом.

В пресс-службе университета объяснили, что преподаватель написал заявление по собственному желанию.

На новость об увольнении профессора МГИМО после того, как он по личной инициативе устроил встречу Ивана Урганта со студентами, отреагировала Ксения Собчак и сам Иван Ургант.

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