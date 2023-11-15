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Житель Калининградской области устроил охоту на 75-летнюю пенсионерку

4:54
Происшествия

Житель Калининградской области Максим Ломоносов, фигурант уголовного дела за "умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", почувствовав однажды свою безнаказанность, продолжает совершать новые правонарушения.

Однофамилец великого русского ученого приехал в Калининград из Казахстана и поселился в поселке Лесной на Куршской косе. Он быстро приобрел известность в поселке за свои хулиганские выходки: то отключит электричество в одной из квартир, то телевизионный кабель перерубит, то затеет "реновацию" своей квартиры, разместив туалет над кухней соседей снизу.

Мужчина в режиме нон-стоп устраивал неприятности своим соседям, те, конечно, писали жалобы в полицию, но хулиган оставался безнаказанным.

Однако избиение 75-летней пенсионерки, которое произошло 21 февраля 2021 года, для Ломоносова не могло пройти бесследно. Инцидент был записан на видео, где четко видно, как хулиган наносит сильные удары пожилой женщине, которая падает, ударяется головой о бетон и долго не может встать. Пенсионерка выжила, но получила закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением мозга.

Полиция возбудила уголовное дело ("Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью"). По этой статье (ч.1 ст. 115 УК РФ) предусмотрен арест на срок до четырёх месяцев. Однако действия Ломоносова могут подпадать и под вторую часть этой статьи (то же деяние, совершенное из хулиганских побуждений). В этом случае Максим Ломоносов может быть лишён свободы на срок до двух лет. Однако по приговору мирового судьи на мужчину был наложен всего лишь штраф в размере 30 тысяч рублей.

Казалось бы, возбуждение уголовного дела должно было усмирить хулигана, но Ломоносова это не испугало, и он продолжил свою вендетту. 10 ноября 2021 года он выстрелил в пенсионерку резиновыми пулями из помпового ружья. Мужчина вел стрельбу из окна своей спальни и попал женщине в плечо и ногу. За эти действия он был оштрафован всего лишь на 10 тысяч рублей. При этом на судебном заседании Ломоносов не признал свою вину, заявив, что в этот момент он находился дома с женой, они сидели на кухне и смотрели трансляцию системы видеонаблюдения, которую он установил снаружи дома. При этом мужчина заявил, что никаким оружием он не владеет.

Новоиспеченный "Раскольников", похоже, решил доказать всем, что он "не тварь дрожащая, а право имеет". И самое удивительное, что достиг определенных успехов. После того как жалобы Ломоносова прошли несколько судебных инстанций, сумма штрафа за стрельбу была снижена до 5 тысяч рублей, а компенсация морального вреда потерпевшей и вовсе была отменена.

Решением Верховного суда было предписано передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение в Зеленоградский районный суд Калининградской области с иным составом суда. И не исключено, что дело будет переквалифицировано на более тяжкую статью.

Во всех судебных делах Ломоносов фигурирует в качестве безработного, между тем свидетели утверждают, что он ведет успешную практику монтажника газового оборудования. В частных объявлениях Максим Ломоносов предлагает свои услуги по стоимости 3000 рублей в час и сообщает, что выполнил более трехсот заказов.

Максим Ломоносов ликвидировал свое ИП в 2005 году, получается, что он занимается незаконной предпринимательской деятельностью на протяжении многих лет. Надзорные органы могут проявить интерес к частной практике Ломоносова и предъявить ему соответствующие нарушениям претензии.

Ломоносов также является отцом двух детей, и органы опеки имеют основания задаться вопросами по поводу того, насколько безопасно им находиться в семье такого агрессивного человека.

Видимо, российским законодателям пришло время пересмотреть нормы административных нарушений за хулиганские действия. Хотя бы с поправкой на инфляцию — штрафы в размере 5 тысяч за хулиганские действия таких людей явно не остановят. Для примера — во Франции даже за словесное оскорбление сотрудника метрополитена полагается либо 10 лет тюрьмы, либо штраф 150 000 евро. И это работает. Если бы в России были такие же штрафы для любителей распускать руки, то их количество в стране существенно бы сократилось.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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