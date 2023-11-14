Инцидент произошёл в столичной школе №1250. 12-летний ученик приобрёл в столовой бутылку чая. Сделав несколько глотков, мальчик почувствовал тошноту и поспешил в медкабинет. Там у школьника началась рвота и в учебное заведение вызвали бригаду медиков. В итоге состояние пострадавшего удалось стабилизировать. Так описывает события Telegram-канал Baza.
Позже выяснилось, что один из сотрудников столовой перелил в бутылку моющее средство "Прогресс", но по каким-то причинам не предупредил об этом остальных. Именно эту ёмкость продали мальчику под видом чая.
Примечательно, что в разделе "О нас" на сайте школы приводится информация о том, что среди главных традиций учреждения ежегодные встречи ребят с представителями посольства республики Шри-Ланка, приуроченные к Международному дню чая.
В целом в сети Интернет преобладают хорошие отзывы о школе №1250. В свое время учебное заведение имело статус специального, с углубленным изучением английского языка. Сегодня школа не имеет лингвистического уклона, но с 2021 г. является сертифицированным центром языковой подготовки по престижной кембриджской программе (Cambridge Assessment).
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