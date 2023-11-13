На проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге мужчина начал стрелять после того, как его развернули на входе в бар. Используя пневматический пистолет, он совершил несколько выстрелов.
Стрелка быстро задержали. Им оказался 30-летний мужчина родом из Киргизии, сообщает Петербург2.
В настоящее время правоохранительные органы расследуют все обстоятельства этого инцидента.
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