В Москве нашли мёртвой 13-летнюю дочь чемпиона мира по боксу Григория Дрозда

2:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

13-летняя дочь чемпиона мира по боксу Григория Дрозда погибла, выпав с 13-го этажа в Москве. Инцидент произошёл вечером 11 ноября в Хорошевском районе столицы.

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Семья спортсмена, включая жену и двух сыновей (9 и 16 лет), находилась дома в момент трагедии. По предварительным данным, школьница ушла в свою комнату после конфликта с родными. Позже её родители обнаружили открытое окно в её комнате и тело под окнами с признаками падения с высоты, сообщает Shot.

Как сообщили в правоохранительных органах изданию "МК", непосредственно перед трагическим инцидентом 44-летний отец погибшей провёл беседу с дочерью на тему её академических успехов. Последние оценки девочки по предметам начали ухудшаться, несмотря на то, что ранее она отличалась высокой успеваемостью. Родители были обеспокоены этим изменением и в профилактических целях отец временно изъял у дочери мобильный телефон перед тем, как отправиться на встречу с коллегами.

Девочка осталась дома с матерью и братьями. 42-летняя женщина ушла в комнату братьев девочки, чтобы провести время с ними. Вскоре домой вернулся отец, который также зашёл в комнату к детям для того, чтобы посоветоваться с супругой о дальнейших действиях по отношению к дочери.

Немедленно вызванная скорая помощь не смогла предотвратить смерть девочки, и она скончалась в машине медиков.

Григорий Дрозд — выдающийся спортсмен, обладатель титулов чемпиона мира и Европы по боксу и тайскому боксу. В период с 2014 по 2016 год он завоевал звание чемпиона мира по версии WBC. Также ему присвоено звание Заслуженного мастера спорта по тайскому боксу в 2001 году.

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