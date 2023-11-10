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В Подмосковье под Подольском рухнул мост прямо под автомобилем

0:54
Происшествия

Обвалившийся под Подольском автомобильный мост через реку Пахра чуть не убил проезжавшую по нему женщину-водителя. Обрушение произошло сразу после полудня 10 ноября на региональной дороге "Кутьино-Дубровицы" вблизи деревни Кутьино.

В Подмосковье под Подольском рухнул мост прямо под автомобилем
Фото: https://t.me/infantmilitario/92418

В момент происшествия по мосту проезжал автомобиль Skoda, который рухнул вниз вместе с конструкциями переправы. Сидевшая за рулем 60-летняя женщина чудом осталась жива, но получила тяжелые травмы груди и ног, а также ушиб головы.

Факт обрушения подтвердил и. о. главы Подольска Григорий Артамонов, о чем он написал в своем Telegram-канале. Сейчас движение по участку временно перекрыто, на месте работают экспертные службы, иномарка лежит внизу сред бетонных обломков моста. Прекращено движение автобуса №65.

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Автор Зоя Юдина
Зоя Юдина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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