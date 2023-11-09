Рыбалка закончилась штрафом и 300 часами обязательных работ

1:17 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Прокуратура Чувашской Республики сообщила о том, что 56-летний житель Вурнарского округа признан виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов в путях миграции к местам нереста (ч. 1 ст. 256 УК РФ).

Фото: МВД РФ

Противоправные действия были совершены в конце апреля 2023 года на реке Малый Цивиль. Эта водная артерия является каналом миграции к местам нереста и участком массовой концентрации рыбы.

Отплыв от берега на резиновой лодке, мужчина расставил три рыболовные сети. За сутки ему удалось поймать 37 рыб нескольких пород. Ущерб от действий браконьера составил около 24 тыс. рублей.

В соответствии с ФЗ "О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" оборот жаберных сетей на территории РФ (за исключением районов Севера, Сибири и Дальнего Востока) не допускается. Подсудимый признал вину и выплатил материальный ущерб. Кроме того, суд назначил жителю Вурнарского округа наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов.