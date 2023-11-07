Израильская армия нанесла авиаудар по больничному комплексу Насера в секторе Газа, сообщили в палестинском Минздраве.
В результате прямой и косвенной атаки на больничный комплекс в Газе есть погибшие.
"По данным палестинского министерства здравоохранения, по меньшей мере восемь человек были убиты и десятки ранены", — передаёт Al Jazeera со ссылкой на ведомство.
По данным СМИ, в медицинский комплекс входят сразу несколько блоков: офтальмология, детское отделение и психиатрическая больница.
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