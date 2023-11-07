Al Jazeera: военные ЦАХАЛ нанесли удар по больнице Насера в Газе

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Израильская армия нанесла авиаудар по больничному комплексу Насера в секторе Газа, сообщили в палестинском Минздраве.

Фото: ru.freepik.com

В результате прямой и косвенной атаки на больничный комплекс в Газе есть погибшие.

"По данным палестинского министерства здравоохранения, по меньшей мере восемь человек были убиты и десятки ранены", — передаёт Al Jazeera со ссылкой на ведомство.

По данным СМИ, в медицинский комплекс входят сразу несколько блоков: офтальмология, детское отделение и психиатрическая больница.

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