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Пранкеры Вован и Лексус назвали "бредовой" новость об их участии в розыгрыше Цыгановых

1:23
Происшествия

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) заявили, что не имеют отношения к обыску-розыгрышу, проведённому в доме певицы Вики Цыгановой и её мужа.

Пранкеры Вован и Лексус назвали "бредовой" новость об их участии в розыгрыше Цыгановых
Фото: wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under CC BY-SA 3.0

Пранкеры назвали "бредовым" предположение об их причастности к розыгрышу звёздного семейства.

"Сейчас разгоняется бредовая новость, что якобы мы причастны к фейкам Цыгановых про "обыск" в их семействе. Всё, чем можем помочь этому достопочтенному семейству, — лишь вызвать неотложную психиатрическую помощь, если те нас попросят", — написали пранкеры в своём Telegram-канале.

Вован и Лексус объяснили, что разговор у них в Вадимом Цыгановым и правда был, однако в ходе него муж певицы благодарит Лексуса за пранк с премьер-министром Италии Мелони, а "обыск" в их доме тут вообще не при чём.

Вечером 4 ноября в Telegram-канале Вики Цыгановой появилось сообщение о ведущемся в их доме обыске, который проводится якобы после "наводки Ксении Собчак". Сама Собчак опровергла это утверждение, заявив, что не стала бы тратить ни минуты своего времени на дела с Цыгановыми. Позже, утром 5 ноября, Цыганов сообщил, что сообщение о обыске было пранком, в котором участвовал Лексус, за что поблагодарил последнего.

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Вика и Вадим Цыгановы в панике - у них обыск. Появилось видео
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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