Вестибюль станции метро "Новогиреево" был закрыт из-за подозрительного пакета

0:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Подозрительный предмет, из-за которого по требованию полиции временно ограничили доступ в восточный вестибюль станции "Новогиреево" Калининской линии метро Москвы, опасности не представляет.

Фото: Lee Jae-Won/AFLO

В оставленном без присмотра полиэтиленовом пакете были пустые банки и грязные личные вещи. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Москвы.

По требованию полиции был временно закрыт для входа и выхода восточный вестибюль станции "Новогиреево".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.