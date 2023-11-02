Подозрительный предмет, из-за которого по требованию полиции временно ограничили доступ в восточный вестибюль станции "Новогиреево" Калининской линии метро Москвы, опасности не представляет.
В оставленном без присмотра полиэтиленовом пакете были пустые банки и грязные личные вещи. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Москвы.
По требованию полиции был временно закрыт для входа и выхода восточный вестибюль станции "Новогиреево".
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