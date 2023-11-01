В Ленобласти мужчина скрылся, получив оружие в пункте выдачи заказов

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В сельской местности Лупполово во Всеволожском районе Ленинградской области мужчина получил оружие в пункте выдачи заказов и скрылся, не оплатив покупку. Эту информацию сообщил телеканал 78. ru.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Сотрудница пункта выдачи передала заказ на сумму 44 тысячи рублей мужчине после того, как тот предъявил штрихкод, отображённый на экране своего смартфона. Вскоре стало известно, что покупатель приобрёл пистолет GLOCK, специальную кобуру для скрытого ношения оружия и три ножа.

Когда мужчине попытались списать средства с его карты, стало ясно, что у него недостаточно денег на счету. Тогда он решил покинуть помещение, заверив сотрудницу, что "деньги поступят и оплата пройдёт".

Девушка, работавшая в пункте выдачи, не осмелилась препятствовать уходу клиента, у которого было оружие. Впоследствии она обратилась в полицию, чтобы расследовать произошедший инцидент.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Профессия - следователь