Правоохранительные органы Подмосковья арестовали уроженца Таджикистана, который попытался совершить преступление сексуального характера в отношении двух женщин. Об этом деле рассказала старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
Представитель главка отметила, что задержанному 21 год, он имеет таджикский паспорт. Ему вменяют два покушения на изнасилование.
Оба случая произошли в Балашихе. В первый раз гражданин Таджикистана попытался надругаться над 32-летней местной жительницей. Однако совершить задуманное обвиняемому не удалось, его жертва убежала и написала на него заявление в полицию.
Вторую попытку гражданин Таджикистана предпринял в отношении 17-летней девушки 7 октября, однако вторая потенциальная жертва также смогла убежать, остановив проезжавшую мимо машину.
"Установлено, что мужчина находился на территории Российской Федерации легально", — отметила представитель главка.
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