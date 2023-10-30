В потолке своего дома австралийка обнаружила двух огромных змей

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жители дома в районе Саншайн-Кост, штат Квинсленд в Австралии, услышали громкий стук, доносящийся с крыши. Подозревая, что это могут быть змеи, они немедленно обратились за помощью к специалистам. Змеелов, по имени Тиарна из организации Sunshine Coast Snake Catchers, прибыла на место и, действительно, обнаружила двух рептилий, которые спрятались под крышей и вызвали ужас у жильцов. Обнаруженные змеи оказались двумя крупными питонами.

Фото: openverse.org by Sheba is licensed under CC BY-SA 2.0

Чтобы поймать этих змей, Тиарне пришлось сделать небольшое отверстие в потолке. Стоя на кухонной столешнице и вооружившись специальным инструментом, она смогла извлечь первого питона, который обвил ее руку. Затем она вытащила вторую змею, удерживая ее за голову и потягивая к себе.

Сотрудники Sunshine Coast Snake Catchers опубликовали видео процесса ловли змей, что вызвало восхищение пользователей интернета, которые похвалили девушку за ее храбрость и профессионализм. Один из комментаторов даже выразил желание приобрести футболку с изображением Тиарны.

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