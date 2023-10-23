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Пьяный житель Омска обвиняется в убийстве своей беременной девушки из-за сломавшейся музыкальной колонки

1:24
Происшествия

Ранее судимый житель Омска убил свою беременную девушку из-за того, что та пожаловалась на переставшую работать музыкальную колонку. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Омской области корреспонденту РИА Новости.

Пьяный житель Омска обвиняется в убийстве своей беременной девушки из-за сломавшейся музыкальной колонки
Фото: wikimedia.org

35-летний омич и его 18-летняя беременная подруга находились ночью 21 октября в частном доме на улице Средняя в Омске, где распивали спиртные напитки вместе со знакомым. Обвиняемый с приятелем ненадолго вышли, а по возвращению девушка сообщила, что музыкальная колонка почему-то не работает. В ответ на это мужчина, охваченный гневом, начал избивать свою подругу.

"По версии следствия, ночью 21 октября во время совместного распития спиртного обвиняемый жестоко избил беременную сожительницу, причинив множественные травмы, от которых потерпевшая скончалась на месте", — рассказали в пресс-службе.

После этого убийца попытался спрятать тело в дворовой постройке, скрыв тем самым следы своего преступления.

Свидетели произошедшего сообщили, что обвиняемый скакал на животе девушки, крича, что она не заслуживает того, чтобы быть матерью его ребёнка.

Неоднократно судимый мужчина задержан, в отношении него открыто уголовное дело по статье "Убийство беременной".

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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