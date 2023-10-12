В Омске домашняя пиранья откусила годовалому мальчику палец

1:17 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Рыба-пиранья, принадлежавшая семье из Омской области и находившаяся в аквариуме, откусила часть пальца на его правой руке. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах РИА Новости.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Утром ребёнок с отцом находились в гостиной комнате. Годовалый малыш смотрел мультики и ел печенье. В той же комнате его отец играл в телефон. В гостиной также находился аквариум с рыбой-пираньей. В какой-то момент маленький мальчик подошёл к игрушечной машинке, на которую наступил ногами, и опустил свою правую руку в воду аквариума. В результате этого рыба укусила его за палец на правой руке, откусив часть.

Семья этого ребёнка является семьей ветеринарных врачей и проживает в поселке Кормиловка. Они приобрели пиранью на "Хитром рынке" в Омске десять лет назад, и до этого случая с рыбой не возникало проблем.

Ребёнка доставили в Кормиловскую центральную районную больницу с диагнозом "травматическая ампутация основной фаланги второго пальца правой кисти". Медицинский персонал уведомил полицию о случившемся инциденте, ведётся работа с родителями мальчика.

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