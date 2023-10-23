Поезд из Астрахани в Нижневартовск сорвался с рельсов из-за лося

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В районе Иглинска в Республике Башкортостан с рельсов сошёл грузовой поезд, который следовал по маршруту "Астрахань-Нижневартовск".

Фото: Wikipedia

Известно, что инцидент случился из-за появления лося на железнодорожном пути. Машинист сразу начал экстренное торможение при обнаружении этого лесного животного, но, к несчастью, не удалось избежать столкновения.

В результате торможения два вагона соскользнули с рельсов, но, к счастью, обошлось без пострадавших. Для проведения неотложных восстановительных работ спасателями и железнодорожными работниками были временно приостановлены движение четырех пассажирских поездов.

Компания "РЖД" отменила решение о запуске круглогодичного поезда из Нижневартовска в Сургут. Несмотря на планы запустить такой маршрут летом этого года, они, кажется, не смогли осуществиться по каким-то причинам, сообщает muksun.fm.

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