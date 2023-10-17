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В Каменске-Уральском произошло возгорание на Синарском трубном заводе

Происшествия

В Каменске-Уральском загорелся Синарский трубный завод. Свидетели утверждают, что возгорание началось из-за взрыва в левой части здания.

В Каменске-Уральском произошло возгорание на Синарском трубном заводе
Фото: openverse

Сообщается, что огонь охватил крышу завода из-за неосторожности при проведении ремонтных работ, сообщает tagilcity.ru, со ссылкой на информационное агентство "Урал Мэш".

Пламя распространилось на 60 квадратных метров крыши пристройки с душевыми. Свидетели слышали три взрыва.

На момент начала возгорания внутри здания никого не было, и эвакуация не потребовалась. На данный момент пламя уже ликвидировано.

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Синарский трубный завод
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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