В Каменске-Уральском загорелся Синарский трубный завод. Свидетели утверждают, что возгорание началось из-за взрыва в левой части здания.
Сообщается, что огонь охватил крышу завода из-за неосторожности при проведении ремонтных работ, сообщает tagilcity.ru, со ссылкой на информационное агентство "Урал Мэш".
Пламя распространилось на 60 квадратных метров крыши пристройки с душевыми. Свидетели слышали три взрыва.
На момент начала возгорания внутри здания никого не было, и эвакуация не потребовалась. На данный момент пламя уже ликвидировано.
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