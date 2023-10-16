В Казани задержан убийца из Перу

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Гражданин Перу, находившийся в розыске по делу об убийстве, был задержан в Казани.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.

УМВД России по городу сообщило, что подозреваемый бежал в Россию, чтобы избежать судебного преследования за совершение тяжкого преступления. Инцидент был связан с расстрелом друга, после чего подозреваемый поспешно покинул страну вместе со своей семьей. После его объявления в розыск Интерполом власти установили местонахождение 35-летнего подозреваемого и взяли его под стражу на основании улик и предположений, связанных с делом об убийстве, сообщает inkazan.ru.

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