Минобороны России: в Белгородской и Курской областях ПВО перехватила 27 беспилотников ВСУ

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Минувшей ночью в небе над Курской и Белгородской областями средства противовоздушной обороны сбили 27 украинских беспилотников самолётного типа, сообщили в Минобороны России.

Фото: Openverse

Согласно информации, из 27 беспилотников — 18 БПЛА перехватили над Курской областью, ещё два — над Белгородской.

"ПВО перехватила двадцать семь украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых восемнадцать — над Курской областью и два — над Белгородской боевыми действиями в воздухе", — говорится в официальном Telegram-канале военного ведомства.

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