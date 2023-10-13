Мужчина с муляжом гранаты пугает посетителей бара в Абакане

В ночном баре на улице Тельмана в Абакане произошел инцидент, когда 21-летний мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, явился в заведение, держа в руках муляж гранаты, вызвал панику среди посетителей.
Сотрудники полиции и взрывотехник из ОМОНа прибыли на место происшествия, задержали мужчину и конфисковали предмет.
Позже стало известно, что граната оказалась муляжом и не представляла никакой реальной угрозы.
Мужчина пояснил, что использование таких муляжей гранаты связано с его увлечением страйкболом, и они служат частью его игровой экипировки. Об этом сообщает newkhakasiya.online.
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