Мужчина с муляжом гранаты пугает посетителей бара в Абакане

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ночном баре на улице Тельмана в Абакане произошел инцидент, когда 21-летний мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, явился в заведение, держа в руках муляж гранаты, вызвал панику среди посетителей.

Фото: openverse

Сотрудники полиции и взрывотехник из ОМОНа прибыли на место происшествия, задержали мужчину и конфисковали предмет.

Позже стало известно, что граната оказалась муляжом и не представляла никакой реальной угрозы.

Мужчина пояснил, что использование таких муляжей гранаты связано с его увлечением страйкболом, и они служат частью его игровой экипировки. Об этом сообщает newkhakasiya.online.

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