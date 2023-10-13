Автомобиль врезался в грузовик на востоке Москвы: есть погибшие

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ночью 13 октября в Гольяново на востоке Москвы произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком, в результате чего произошёл разлив топлива и два человека погибли. Эту информацию передал источник Телеканалу "360".

Фото: Openverse

Инцидент случился около полуночи неподалёку от съезда с Амурской улицы на Московское шоссе. Машина марки Kia столкнулась с грузовиком КамАЗ. В результате удара в легковом автомобиле произошло пролитие топлива, которое распространилось на площади около 30 квадратных метров. Спасатели, прибывшие на место происшествия, приняли меры по ликвидации горючего на дороге и эвакуировали тела двух погибших из легковой машины.

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