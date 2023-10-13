Легковой автомобиль на МКАД врезался в "газель", один человек зажат

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Утром 13 октября на внешней стороне МКАД в Москве произошло столкновение двух автомобилей — легкового Nissan и "газели". Согласно информации из источника, на место происшествия прибыли спасатели, которые начали разблокировку одного из пострадавших.

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

Как сообщает Телеканал "360", авария случилась на западе Москвы. После столкновения были вызваны скорая помощь, полиция и сотрудники МЧС. В результате аварии одного человека зажало внутри легкового автомобиля. Спасатели провели оперативную разблокировку пострадавшего и передали его медицинским работникам, которые выявили закрытый перелом правой лучевой кости, после чего доставили пострадавшего в больницу.