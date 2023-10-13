Утром 13 октября на внешней стороне МКАД в Москве произошло столкновение двух автомобилей — легкового Nissan и "газели". Согласно информации из источника, на место происшествия прибыли спасатели, которые начали разблокировку одного из пострадавших.
Как сообщает Телеканал "360", авария случилась на западе Москвы. После столкновения были вызваны скорая помощь, полиция и сотрудники МЧС. В результате аварии одного человека зажало внутри легкового автомобиля. Спасатели провели оперативную разблокировку пострадавшего и передали его медицинским работникам, которые выявили закрытый перелом правой лучевой кости, после чего доставили пострадавшего в больницу.
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