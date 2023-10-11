Мужчина погиб после драки у ТЦ в центре Москвы

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Возле торгового центра "Афимолл Сити" в Москве 36-летний мужчина погиб в результате драки. Об этом сообщил источник Телеканала "360".

Фото: Openverse

Друзья погибшего вызвали скорую помощь. Следователи столичного Следственного комитета расследуют обстоятельства смерти мужчины и проводят расследование.

Согласно сообщению прокуратуры Москвы, конфликт случился между мужчинами около торгово-развлекательного центра на Пресненской набережной. В результате столкновения один из участников драки скончался после полученных травм.

Пресненская межрайонная прокуратура активно занимается установлением всех деталей произошедшего.

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