Возле торгового центра "Афимолл Сити" в Москве 36-летний мужчина погиб в результате драки. Об этом сообщил источник Телеканала "360".
Друзья погибшего вызвали скорую помощь. Следователи столичного Следственного комитета расследуют обстоятельства смерти мужчины и проводят расследование.
Согласно сообщению прокуратуры Москвы, конфликт случился между мужчинами около торгово-развлекательного центра на Пресненской набережной. В результате столкновения один из участников драки скончался после полученных травм.
Пресненская межрайонная прокуратура активно занимается установлением всех деталей произошедшего.
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