В Уфе сводный брат задушил 14-летнюю сестру, которую нашли мёртвой в багажнике

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Полиция подозревает 21-летнего жителя Уфы в жестоком убийстве своей 14-летней сводной сестры. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

Фото: Openverse

Тело девочки было обнаружено в багажнике автомобиля, припаркованного во дворе семейного дома. Соседи утверждают, что в период с 3 до 4 часов ночи слышали крики и крики о помощи, которые продолжались около получаса. Однако полиция прибыла на место только утром. Во время осмотра они обнаружили тело девочки с признаками удушья в багажнике автомобиля, который принадлежал матери убитой.

По предварительным данным, ревность к сестре могла послужить мотивом преступления. Дети жили вместе с матерью, но отцы у них разные. Соседи отмечают, что молодой человек всегда испытывал недостаток внимания, и его недавнее исключение из семейной поездки в Дубай могло стать последней каплей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.