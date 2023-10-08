The Times of Israel: число пострадавших в Израиле достигло почти 300 человек

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По данным Times of Israel, в результате недавнего обстрела Израиля боевиками из Сектора Газа пострадали почти 300 человек. На данный момент нет никакой информации о российских гражданах, которые могли пострадать в результате этих ракетных обстрелов.

Фото: openverse.org

Палестинское движение ХАМАС инициировало военную операцию против Израиля, которую они назвали "Штурм Аль-Аксы", и заявило, что захватило в плен более 35 израильских солдат и поселенцев. Израильская армия предприняла действия по блокированию дорог и нанесению ударов по целям в секторе Газа в ответ на эти ракетные обстрелы, в результате которых, по сообщениям, погибло более 100 человек.

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Израиль атаковал объекты ХАМАС в Газе