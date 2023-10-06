Россиянин умер во время полета из Москвы в Ташкент на борту Uzbekistan Airways

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Гражданин России скончался на борту самолета Uzbekistan Airways, который летел из Москвы в Ташкент в пятницу, сообщили в пресс-службе АО Uzbekistan Airports по информации РИА Новости. По официальным данным, рейс Uzbekistan Airways HY-604, вылетевший из Москвы в Ташкент в 16:59 (по московскому времени), совершил вынужденную посадку в аэропорту Ургенча.

Фото: Openverse

"Экипаж самолета принял решение вынудить посадку из-за ухудшения состояния одного из пассажиров. Однако он умер на борту до посадки", — сообщил представитель Uzbekistan Airports.

Согласно его словам, пассажир, скончавшийся, был гражданином России, родившимся в 1978 году. В 16:48 по московскому времени самолет с 235 пассажирами на борту вылетел из Ургенча в Ташкент.

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