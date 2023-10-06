Власти Индии прибегли к использованию вертолётов для эвакуации туристов, включая россиян, находившихся в затруднительном положении из-за наводнения в штате Сикким. Об этом сообщило генеральное консульство РФ в Калькутте.
На данный момент в зоне бедствия остаются три российских гражданки. Погодные условия остаются неблагоприятными, однако уже отправлен первый вертолёт для эвакуации застрявших туристов.
Штат Сикким, частично расположенный в Гималаях на северо-востоке Индии, является популярным направлением для туристов.
По данным властей, более 3000 граждан оказались в затруднительном положении из-за наводнения, но, по предварительным данным, никто из них не пострадал.
Наводнение в штате Сикким произошло после сильного ливня, вызвавшего разлив ледникового озера Южный Лхонак, которое находится на высоте около 5,1 тысячи метров над уровнем моря.
По последним данным, число погибших в результате наводнения возросло до 38 человек, а еще 78 человек считаются пропавшими.
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