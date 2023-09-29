Ассоциация туроператоров России (АТОР) предоставила информацию о бюджетных вариантах отдыха в начале октября. Согласно данным, самый доступный тур для российских туристов в Сочи обойдется в 39,8 тысячи рублей на двоих, включая перелет.
Кроме того, в список бюджетных курортов входят Абхазия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет, Турция, Индия (Гоа), Бахрейн и Таиланд.
Например, отдых в Абхазии в начале октября стоит около 44,9 тысячи рублей на двоих, что на 12 процентов дешевле, чем во второй половине сентября.
Самый доступный десятидневный тур на двоих в ОАЭ начинается от 121 тысячи рублей, включая размещение в трехзвездочном отеле с завтраками. Также предлагаются бюджетные варианты для Турции и Египта с системой "все включено".
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