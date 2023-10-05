ФСБ задержала жителя Владимирской области за работу со спецслужбами Украины

Your browser does not support the audio element. Происшествия

Во Владимирской области задержан мужчина, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в ФСБ России.

Фото: openverse

По информации ведомства, гражданину РФ предложили за деньги передавать Украине сведения о движении военных железнодорожных эшелонов. Сотрудники ФСБ пресекли незаконные действия мужчины из Гусь-Хрустального.

Отмечается, что россиянин самостоятельно устанавливал контакты с Украиной ради получения прибыли. Как пояснили в ведомстве, найденные расписка и фотоотчёт свидетельствуют о том, что гражданину РФ предоставили денежное вознаграждение за работу с украинскими спецслужбами.

В отношении жителя Владимирской области возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее в Омской области задержали 21-летнего парня, который выполнял задания Службы безопасности Украины (СБУ).