Во Владимирской области задержан мужчина, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в ФСБ России.
По информации ведомства, гражданину РФ предложили за деньги передавать Украине сведения о движении военных железнодорожных эшелонов. Сотрудники ФСБ пресекли незаконные действия мужчины из Гусь-Хрустального.
Отмечается, что россиянин самостоятельно устанавливал контакты с Украиной ради получения прибыли. Как пояснили в ведомстве, найденные расписка и фотоотчёт свидетельствуют о том, что гражданину РФ предоставили денежное вознаграждение за работу с украинскими спецслужбами.
В отношении жителя Владимирской области возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.
Ранее в Омской области задержали 21-летнего парня, который выполнял задания Службы безопасности Украины (СБУ).
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Фугас ФАБ-1500 "вскрыл" подземный бункер и ликвидировал почти весь личный состав штаба. Немногих раненых отправили в Польшу.