В Красноярске возмутились нелегальной продажей черепашек

1:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Один из жителей города Красноярск выразил недовольство в связи с незаконной продажей черепах возле автовокзала на улице Аэровокзальной, сообщает prmira.ru с приложенной видеозаписью.

Фото: Wikipedia

На записи видно, как продавщица выставила на стол контейнеры и аквариум с десятком маленьких пресноводных черепах, предлагая каждую за 300 рублей. При этом продавца отсутствовал кассовый аппарат, и на вопрос о наличии необходимых документов для продажи, женщина ответила, что они "есть у начальника".

Автор видео считает, что такая форма продажи черепах является бесчеловечной, поскольку эти животные не способны выжить в таких условиях.

"Черепахи не кричат от боли, удобный питомец. Умирает медленно, внешне незаметно. Как раз наиграться ребёнку на месяц хватит. Торгует ими женщина на улице без документов, разрешений, как семечками. Может, хватит не замечать такую торговлю?", — говорит автор записи.

В комментариях к записи другие пользователи также поделились информацией о подобных случаях продажи черепах в районе торгового комплекса "КрасТЭЦ".

Следует отметить, что это не первый случай, когда жители Красноярска жалуются на стихийные продажи черепах. Ранее мы уже рассказывали о подобных событиях в районе "КрасТЭЦ" и на проспекте Свободном.

На вопрос "Проспекта Мира", куда обращаться в таких ситуациях, красноярский общественный зооинспектор Кристина Лабутина предложила обратиться в Роспотребнадзор для проверки законности предпринимательской деятельности. Если речь идет о содержании животных, то можно обратиться в Россельхознадзор.

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