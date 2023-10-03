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Суд защитил омича от банковских махинаций

1:55
Происшествия

Мужчина, который подал иск в суд против одного из известных банков, рассказал о том, что в декабре 2020 года он заключил с этим банком соглашение о выдаче кредитной карты. К тому времени он также согласился подключиться к программе добровольного страхования жизни и здоровья, сообщает gorod55.ru.

Суд защитил омича от банковских махинаций
Фото: "The snare lights" by the diffraction by dews is licensed under CC BY 2.0.

Ежемесячно банк снимал страховые взносы с его кредитной карты. Однако спустя два года, в октябре 2022 года, мужчине был поставлен диагноз инвалидности первой группы из-за обнаруженного у него рака. Имея задолженность по кредитной карте, он обратился в банк с запросом на выплату страховки, но ему было отказано, несмотря на то, что такой случай предусмотрен условиями страхования.

Районный суд поддержал позицию ответчика в том, что на момент начала действия страхования, которое обновлялось каждый месяц, у мужчины уже было онкологическое заболевание, и согласно условиям договора страхование выполнилось в рамках базового плана, а не расширенного страхового покрытия.

Далее дело попало в Омский областной суд. Коллегия областного суда пришла к выводу, что такая схема страхования, с заключением новых соглашений каждый месяц без повторного заполнения заявления на страхование и без права страховщика на оценку возможных рисков, нарушает закон и не соответствует целям страхования.

В результате коллегия Омского областного суда отменила решение районного суда и обязала банк выплатить мужчине сумму страхового возмещения в размере более 170 000 рублей, а также компенсировать моральный ущерб в размере 20 000 рублей и выплатить штраф за нарушение прав потребителя в размере 90 000 рублей.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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