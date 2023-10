Your browser does not support the audio element.

Мужчина, который подал иск в суд против одного из известных банков, рассказал о том, что в декабре 2020 года он заключил с этим банком соглашение о выдаче кредитной карты. К тому времени он также согласился подключиться к программе добровольного страхования жизни и здоровья, сообщает gorod55.ru.

Фото: "The snare lights" by the diffraction by dews is licensed under CC BY 2.0.