В Тюмени сын подал в суд из-за смерти своего отца, которая произошла в 2020 году. Отец получал медицинскую помощь в городской поликлинике №5 и ОКБ №1.
В октябре 2020 года состояние мужчины ухудшилось, он вызвал скорую помощь. Однако экипаж не явился к нему в течение двух дней. Только спустя двое суток фельдшер неотложной помощи провёл осмотр.
Пожилой мужчина обратился в городскую поликлинику №5, но его направили домой. Через 9 дней его состояние резко ухудшилось, и его госпитализировали в ОКБ №1, где он умер, сообщает nashgorod.ru.
Суд признал, что лечение мужчины в Тюмени проводилось с нарушениями и недостатками в организации медицинской помощи. Медицинские учреждения были обязаны выплатить 600 тыс. рублей в качестве компенсации.
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