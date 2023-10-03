600 тысяч рублей отсудил в Тюмени сын умершего от несвоевременной помощи

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Тюмени сын подал в суд из-за смерти своего отца, которая произошла в 2020 году. Отец получал медицинскую помощь в городской поликлинике №5 и ОКБ №1.

Фото: Openverse

В октябре 2020 года состояние мужчины ухудшилось, он вызвал скорую помощь. Однако экипаж не явился к нему в течение двух дней. Только спустя двое суток фельдшер неотложной помощи провёл осмотр.

Пожилой мужчина обратился в городскую поликлинику №5, но его направили домой. Через 9 дней его состояние резко ухудшилось, и его госпитализировали в ОКБ №1, где он умер, сообщает nashgorod.ru.

Суд признал, что лечение мужчины в Тюмени проводилось с нарушениями и недостатками в организации медицинской помощи. Медицинские учреждения были обязаны выплатить 600 тыс. рублей в качестве компенсации.

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