Семиклассник из Нижнего Новгорода погиб, убегая от полицейских

1:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ученик седьмого класса из Нижнего Новгорода погиб во время погони от представителей правопорядка, устроенной им и его друзьями.

Фото: Openverse

Как сообщает Telegram-канал Ni Mash, школьник вместе с двумя приятелями праздновали день рождения, во время чего им пришла идея побаловаться с запрещёнными веществами.

Для этого подростки выбрали территорию православной гимназии на улице Гнилицкой, куда залезли поздним вечером. Во время пребывания на пришкольном участке школьники успели оскорбить девочку с ограниченными физическими способностями и устроить конфликт с охранником учебного заведения.

Охранник гимназии вызвал полицию, семиклассники кинулись от них убегать. Полицейские и объекты их преследования пробежали целый квартал. Когда, наконец, служители порядка догнали юных нарушителей, один из подростков не подавал признаков жизни.

Его приятели рассказали полицейским, что в процессе погони мальчик начал задыхаться и вскоре упал в обморок. Полицейские вызвали скорую помощь, однако прибывшим медикам осталось лишь зафиксировать смерть школьника.

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