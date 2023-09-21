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После жалобы на избиение в нижегородском детсаду №137 власти начали служебное расследование

1:12
Происшествия

В детском саду №137 в Нижнем Новгороде началось служебное расследование после того, как одна из горожанок пожаловалась на избиение своего сына воспитательницей. Как сообщили Newsnn.ru в городском департаменте образования, воспитательницу уже временно отстранили от работы.

После жалобы на избиение в нижегородском детсаду №137 власти начали служебное расследование
Фото: "Children reading on the couch." by San José Public Library is licensed under CC BY-SA 2.0.

Создана специальная комиссия в дошкольном учреждении для тщательного расследования этого инцидента. Воспитательница была отстранена от работы с 20 сентября до выяснения всех обстоятельств. Горожанке также было предложено перевести своего сына в другую группу.

По словам и. о. заведующего детским садом, сотрудница обладает необходимым образованием и прошла профессиональную подготовку по своей должности воспитательницы. Она категорически отрицает факт избиения маленького ребенка. В настоящее время проводится служебное расследование.

Также стало известно, что жалобу горожанки на случившееся в социальных сетях заметили сотрудники полиции. Несмотря на отсутствие официального заявления со стороны молодой матери, проверка инцидента будет проведена.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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