В детском саду №137 в Нижнем Новгороде началось служебное расследование после того, как одна из горожанок пожаловалась на избиение своего сына воспитательницей. Как сообщили Newsnn.ru в городском департаменте образования, воспитательницу уже временно отстранили от работы.

Фото: "Children reading on the couch." by San José Public Library is licensed under CC BY-SA 2.0.