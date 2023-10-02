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Тайфун "Коину" сформировался к юго-востоку от Тайваня

1:03
Происшествия

В Тихоокеанском регионе, к юго-востоку от острова Тайвань, сформировался новый тропический шторм, который получил название "Коину". Информацию об этом распространило Центральное метеорологическое управление Тайваня. По данным управления, "Коину" находится в настоящее время на расстоянии около 1,2 тысяч километров от самой южной точки Тайваня и движется в его направлении со скоростью 17 километров в час. В центре шторма наблюдаются порывы ветра, достигающие 25 метров в секунду, и шторм продолжает набирать силу, сообщает ТАСС.

Тайфун "Коину" сформировался к юго-востоку от Тайваня
Фото: openverse.org

Согласно прогнозам метеорологов, "Коину" приблизится к Лусонскому проливу, который разделяет Тайвань и Филиппины, в среду, и это может привести к обильным дождям и сильным ливням.

"Коину" стал уже четырнадцатым тропическим штормом в Тихоокеанском регионе в текущем сезоне.

Ранее мы писали о другом тайфуне - "Хайкуй" - на востоке Китая.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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