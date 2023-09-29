На севере Москвы произошло серьезное ДТП с шестью автомобилями

На севере Москвы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в котором участвовали четыре легковых автомобиля и две маршрутки.
Об этом сообщили в правоохранительных органах, указав, что инцидент произошел около дома №55 по улице Сходненской. Информация о пострадавших уточняется.
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