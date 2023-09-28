В процессе чистки бассейна в спорткомплексе "Олимпийская деревня", находящемся в западной части Москвы, в мучениях погиб рабочий.
Как пишет "МК", специалист работал в вечернее время, примерно в 22 часа по мск. 56-летний рабочий проводил чистку глубокого бассейна. Когда мужчина выполнял работы по очистке на глубине 6 метров, его рука случайно застряла в фильтровой трубе.
Несчастный не смог самостоятельно вытащить руку. Пока он пытался это сделать, кислород в его баллоне подошёл к концу, и мужчина просто задохнулся.
Бездыханное тело рабочего позже случайно увидел в бассейне тренер по плаванию.
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Участником "флешмоба" стал и сотрудник МИА "Россия сегодня", политолог Тимофей Сергейцев, который обратился к правоохранителям после обнаружения всё той же свиной головы.