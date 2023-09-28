Рабочий, чистивший бассейн в Олимпийской деревне, погиб мучительной смертью

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В процессе чистки бассейна в спорткомплексе "Олимпийская деревня", находящемся в западной части Москвы, в мучениях погиб рабочий.

Фото: openverse.org

Как пишет "МК", специалист работал в вечернее время, примерно в 22 часа по мск. 56-летний рабочий проводил чистку глубокого бассейна. Когда мужчина выполнял работы по очистке на глубине 6 метров, его рука случайно застряла в фильтровой трубе.

Несчастный не смог самостоятельно вытащить руку. Пока он пытался это сделать, кислород в его баллоне подошёл к концу, и мужчина просто задохнулся.

Бездыханное тело рабочего позже случайно увидел в бассейне тренер по плаванию.

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