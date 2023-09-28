TourDom: россиянин прожил в аэропорту Минска два месяца из-за отсутствия средств

1:18 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Портал TourDom сообщает о ситуации, из-за которой российский турист по имени Юрий оказался заблокированным в авиагавани Минска. Он уже два месяца находится в аэропорту после неудачной попытки отправиться в Турцию из Москвы. Превышение норм багажа и невозможность оплатить перевес помешали ему попасть на рейс.

Фото: "Airport" by oisa is licensed under CC BY 2.0.

Юрий не вызывал подозрений сотрудников минского МВД, но остался в аэропорту, ожидая перевода пенсии на свою карту для дальнейшего полета в Стамбул. Причина, по которой он не приобрел даже билет на внутренний рейс, остается неясной.

Сотрудники авиагавани и местной церковной лавки оказывали помощь Юрию, предоставляя ему еду и место для ночлега. Однако, наблюдатели замечали необычное поведение туриста, включая произвольные движения руками и странные утверждения в разговоре.

МВД смогло найти родственников Юрия, которые согласились помочь ему вернуться домой, хотя сам турист не предпринимал попыток связаться с ними. Семья рассказала, что это не первый случай, когда Юрий отправляется за границу и остается в аэропорту на время отпуска.

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